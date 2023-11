Mujer que grabó ataques a guardias en Quinta Normal denuncia graves amenazas: “¡No les tengo miedo!”

Una comerciante que trabaja vendiendo golosinas y abarrotes a la salida de la estación de Metro Quinta Normal grabó lo que, aparentemente, serían una serie de amenazas verbales que recibió por parte de un grupo de personas de nacionalidad extranjera.

Así lo registró en dos videos que compartió en su cuenta de TikTok, la cual ha sido eliminada. En ellos, se oye a la mujer enfrentar a los sujetos y expresar en reiteradas ocasiones que “no (les) tiene miedo”.

“A mí no me vengas a amenazar”, dijo en una de las capturas. “¿Me estás amenazando? Puedo hacer lo que yo quiera en la calle, estoy en mi puesto de trabajo”, declaró, luego que le advirtieran que no los podía grabar.

En respuesta, una de las personas involucradas se acercó a confrontarla. “A mí no me estés grabando, parce. ¿Yo le hice algo a usted? No le he hecho nada”, aseguró. Posteriormente, dijo: “Conmigo no se estén metiendo. Te lo estoy diciendo”.

En el segundo video, en tanto, la vendedora grabó a una mujer vestida completamente de negro, que también la habría amenazado. “Oye, déjate de amenazar. A mí no me vengas con cuestiones, a mí no me interesa”, lanzó.

“A ustedes no les tengo miedo. Sale de aquí. Estoy en mi puesto de trabajo. ¿¡Qué me vienes a intimidar!? Mocosa de mierda. ¿Crees que te tengo miedo?”, arremetió la comerciante.

Si bien desapareció de redes sociales, se trata de la misma mujer que grabó hace unos días a un grupo de desconocidos agrediendo con cuchillos y amenazando con armas de fuego a guardias municipales en el mismo lugar.

“Cómo van a estar disparando aquí, hay niños”, dijo en aquella oportunidad. CHV Noticias reportó los incidentes y confirmó que Carabineros detuvo a dos adolescentes sospechosos de los ataques.

Finalmente, diversos internautas aseguraron que los mismos sujetos que protagonizaron los incidentes estarían detrás de una violenta ola de robos al interior del emblemático parque de la capital. A su vez, expresaron preocupación por la integridad de la comerciante.

