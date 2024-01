“Mi vida cambió para mal”: Mujer que grabó ataque contra inspectores municipales acusa hostigamiento

Dina San Martín, comerciante ambulante que trabaja en la explanada de los accesos a la estación Quinta Normal, reveló cómo ha cambiado su vida luego de hacerse viral por un registro donde denunció un violento ataque de un grupo de sujetos contra inspectores municipales de Santiago.

El suceso se remonta a mediados de noviembre, cuando el video que fue grabado por Dina comenzó a verse en las redes sociales, evidenciando el actuar de estos individuos aparentemente menores de edad.

Con botellas de vidrio rotas, cuchillos y aparentes armas de fuego, estos sujetos amenazaron a los funcionarios. Pero en ese instante se escucha cómo esta comerciante, además de exponerlos, los increpó y echó del lugar.

“Yapo’, chiquillos… qué onda, cómo van a estar disparando aquí, hay niños… Pásame mi escobillón, ese es mi escobillón. Vayan para allá”, se le escucha decir a Dina en ese momento.

Pero ahora, casi dos meses después del suceso, esta trabajadora advirtió que “a partir de ese día mi vida cambió para mal”.

Los descargos de la comerciante

En conversación con LUN, Dina acusó que “el municipio y la Fiscalía me dejaron sola frente a esta banda, en la que casi todos son extranjeros”, sin embargo, sostuvo que “pese a todo, no me arrepiento”.

Continuando con sus dardos respecto del respaldo del municipio, cabe mencionar que desde la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Asistencia Judicial le han ofrecido ayuda.

El problema radica en que “vinieron a verme una vez, pero me dijeron que no podían hacer nada“, aseguró, explicando que el motivo es porque no cuenta con un permiso que le permita trabajar en la calle”.

Finalmente, Dina aseguró que no sólo enfrenta una realidad adversa por la inseguridad, sino que además en su ambiente laboral. “Ahora no solo me acosan los patos malos. A ellos se han sumado varios ambulantes de acá”, agregó.

“Sienten que por mi culpa ellos también están en peligro; se sabe que cuando el miedo es grande, la gente te da la espalda nomás”, cerró.

