Adulta mayor denunció secuestro en RM: Captores la pasearon por horas y le robaron $400 mil

Una mujer de nacionalidad venezolana con residencia en Chile fue víctima de un robo que la mantuvo retenida durante varias horas. Según su denuncia, el hecho ocurrió cuando salió de su domicilio para sacar dinero en un cajero automático del BancoEstado en Independencia.

De acuerdo con el relato de la víctima, quien además es de la tercera edad, el suceso se llevó a cabo en las cercanías de la estación Hospitales del Metro de Santiago, donde realizó un giro de $20 mil. Allí fue abordada por un hombre y una mujer, quienes la obligaron hacer un giro por el monto máximo, es decir, $200 mil.

Luego de esto, los individuos le obligan a entregarle el dinero, sus documentos y el celular, insistiéndole en que les diera más plata.

Mujer fue víctima del “paseo millonario”

Fue así como la víctima se mantuvo retenida por varias horas por parte de sus atacantes, siendo trasladada en un taxi que incluso la llevó a su domicilio. Una vez en su hogar, los delincuentes registraron sus posesiones y sacaron lo de mayor valor.

Después de lo anterior, acudieron a un restaurant y allí consumieron algunas bebidas; pero el tour continuó y la llevaron al centro de la capital para hacer avances en efectivo en una tienda de retail.

En total, a la víctima le arrebataron alrededor de $400.000 mediante diversos giros en cajeros y casas comerciales.

Finalmente la mujer fue abandonada en Plaza de Armas, donde le pidieron que se sentara con su cabeza agachada. De esa forma, sus atacantes se dieron a la fuga; sin embargo, su actuar quedó captado por varias cámaras de seguridad.

Esta denuncia fue tipificada como un delito de secuestro debido a la retención con finalidad extorsiva. Un hecho muy grave que apunta a bandas organizadas que realizan delitos que no son habituales en nuestro país.

“Es algo que no se lo deseo a nadie, pero ellos me tomaron desde el BancoEstado y que le devolviera el dinero que yo había extraído en ese momento del cajero. Me trajeron en un taxi y llegaron hasta la esquina de mi domicilio. Subimos hasta mi departamento, y la mujer me decía que no dijera nada: ‘Calladita su boca o vamos a arremeter contra su hijo’“, relató la víctima.

