Naya Fácil sufrió intento de encerrona e impactó su vehículo contra una casa en La Florida

Naya Fácil sufrió un intento de encerrona durante la mañana de este viernes. Al intentar escapar, impactó con su vehículo contra la reja de una casa en La Florida.

“Chiquillos, me acaban de hacer un portonazo”, contó la influencer en sus historias de Instagram.

Según indicó, el hecho ocurrió a eso de las 7:00 horas cuando se dirigía donde una maquilladora y fue abordada por un grupo de delincuentes en calle Lérida, en la comuna de La Florida.

Los sujetos rompieron algunos vidrios del vehículo y sacaron a los ocupantes, entre ellos Naya Fácil. “Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’. Me río toda la noche, ni siquiera estoy llorando, no me intimidaron”, señaló.

En una siguiente publicación, la creadora de contenidos se dirigió a sus seguidores: “Mis facilines, el Isma y mi hermana están bien, están demasiado shockeados pero gracias a Dios están bien”.

Naya Fácil interpuso denuncia ante Carabineros

Cabe mencionar que los antisociales no alcanzaron a llevarse el vehículo. Actualmente, la influencer se encuentra en la 36° Comisaría de La Florida interponiendo la respectiva denuncia.

Personal policial está recopilando antecedentes sobre los autores del hecho, quienes habrían protagonizado un “tour delictual” en el sector.

Mira el video acá:

