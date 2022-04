No llevaba casco: Niña de 6 años sufrió un accidente en moto junto a su padrastro

Durante la noche de este martes 12 de abril, una niña de seis años sufrió un grave accidente en moto en la comuna de Recoleta, tras salir a dar una vuelta con su padrastro.

Según los antecedentes entregados por el teniente coronel Gonzalo Urbina, prefecto de Servicio Santiago Norte, el conductor no tenía licencia de conducir. Asimismo, se pudo constatar que la motocicleta que se la había prestado un amigo no tenía su documentación al día, y que su acompañante -menor de edad- no llevaba su casco de seguridad.

En ese mismo sentido, según el funcionario policial, el conductor se dio a la fuga y familiares de la víctima la trasladaron hacia el Hospital Roberto del Río de la comuna de Independencia. No obstante, tras la llegada de la policía, fue el médico de turno quien realizó la denuncia, ya que la madre y pareja del sujeto que ya está detenido, no quiso declarar.

Los hechos están siendo investigados por personal la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, quien comunicaron que en primera instancia se desconocía el paradero del involucrado, pero que finalmente, mediante un equipo multidisciplinario, lograron dar con su paradero. “Pasará a control de detención el día miércoles 13 de abril“, señaló la autoridad.

Otro de los datos entregados por personal de orden, indicaría que el individuo presenta antecedentes penales, pero no tiene ninguna causa vigente. “Hay una información que se maneja que tendría antecedentes en Europa, llegando a suelos nacionales en condición de extraditado“, precisó Urbina.

Madre niega que su hija estaría en riesgo vital

“Mi hija quería que mi pareja la llevara en la moto. Mi pareja le decía que no y yo también. Era un tramo super corto, como de 15 metros. Iba despacio, pero se cruzó una gallina en la vía pública, y mi pareja por no atropellar a la gallina doble el manubrio y la moto le patinó en el material liso del pavimento”, declaró la madre de la menor de edad.

“La niña no salió eyectada y tampoco está en riesgo vital como dice Carabineros. Mi pareja estuvo conmigo en la sala con la niña. No estuvo prófugo. Él se entregó, vino a dar su declaración de lo que había pasado. Tiene una fractura en la ceja, en el cráneo. La niña estaba consciente, se levantó, orinó, me hablaba. De ánimo está bien. Gracias a Dios mi hija está con vida”, añadió.

“Mi hija nunca se había subido a una moto y fue solo para complacerla. Uno como mamá quiere darle en el gusto a los hijos y lo que pasó, una tragedia. La denuncia si la hizo el médico porque llegó Carabineros prepotente al hospital, llegó a criticarme y decirme que tenía que declarar, amenazando que me iba a ir detenida”, sentenció.