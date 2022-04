“Le hice un nudo en la boca”: El testimonio del asesino confeso de Albertina Martínez

Durante la jornada de este lunes 25 de abril comenzó el juicio por el homicidio de Albertina Martínez, joven fotógrafa que trabajaba como asistente en un canal de televisión. El asesino confeso renunció a su derecho a guardar silencio, teniendo como objetivo recalificar el delito y no enfrentar una cadena perpetua. Los sucesos se remontan al pasado 20 de noviembre del año 2020, momento en el cual, la mujer fue asesinada en su propio departamento. Jairo González, quien quedó registrado en el edificio residencial, se había ido a Santa Cruz, donde fue detenido por Carabineros casi dos meses después de lo ocurrido. Hoy, a 521 días de aquella noche, reveló su versión de lo sucedido ante la justicia. Conforme a su testimonio, González habría conocido a Martínez por Grinder, aplicación en la cual vendía drogas. “Estábamos sentados en el sillón y ella se acercaba con otras intenciones. Yo estaba drogado y me sentía atrapado. Ella se enfadó y me dijo que era fome. Me tiró un vaso de cerveza en el cuerpo y yo reaccioné mal. Le hice un nudo alrededor de la boca para que no alertara a los vecinos”, declaró el imputado.