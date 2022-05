Padre de chilena encerrada por su esposo en Perú: “Sospechaba que algo así iba a pasar”

Una horrorosa historia se dio a conocer durante las últimas horas en Perú, país donde una mujer chilena fue rescatada de la casa de su esposo que la mantenía encerrada.

La víctima, identificada con las iniciales V. R. S. de 42 años, estuvo en esa condición durante cuatro años e incluso se convirtió en madre durante el tiempo que estuvo privada de su libertad.

Desde el Consulado General de Chile en Lima indicaron que están asistiendo a la víctima, quien fue trasladada hasta un hogar a la espera de que su estado de salud se estabilice.

“El Consulado está coordinando su traslado a Lima, para luego apoyarla en los trámites necesarios que permitan su retorno a Chile, en compañía de su hija”, señalaron en un comunicado.

Por su parte, Manuel Rivera, padre de la chilena víctima del suceso en Perú, entregó algunas declaraciones refiriéndose al caso, y aseguró que era algo que “sospechaba que iba a pasar“.

“A mi hija hace tres años que no la veo, desde que se casó, y de ahí no la veo, perdí contacto con ella. He recibido informaciones de que ella tenía una niñita chica nada más, pero siempre traté de que viniera ella para acá y nunca vino“, lamentó.

“Cuando lo vi (al ciudadano peruano), yo dije ‘este caballero no es para mi hija’. Aquí estuvieron muy poquito, se casaron y se fueron altiro. Yo sospechaba que algo así iba a pasar“, señaló.

Asimismo, una tía de la víctima denunció que la pareja de la mujer afectada, no la dejaba hablar con sus cercanos. “Estoy muy impactada por la noticia que supimos hoy día. No estamos muy bien para dar detalles, pero sí sé que esta persona no la dejaba hablar directamente con la familia“, precisó.

“Las veces que quería hablar con ella, él estaba siempre presente. Tenía que hablar con él para que le pudiera pasar el teléfono. Yo le dije, ‘tu no puedes quitarle la libertad de hablar con la familia‘, porque desde que se fue a Perú nunca más la vimos”, sentenció.