“No sabemos nada”: El angustioso relato de papá que denuncia la desaparición de sus 3 hijos en Buin

Una desesperada búsqueda es la que inició Richard Osorio junto a su esposa y amigos, luego que a las 20:00 horas de la tarde del domingo perdieran todo contacto con sus tres hijos.

El hecho se inició cuando, según contó a Contigo en la Mañana, su hija mayor de 20 años y sus pequeños hermanitos, de 11 y 4, fueron al McDonald’s ubicado en Buin. Un trayecto que desde su casa en Nos, San Bernardo, no demora más de 15 minutos.

Dicha acción era usual en la familia, pese a que la joven no contaba con licencia. Pero el último rastro que poseen de ellos, fue precisamente cuando la adolescente le envió a su madre un video donde se puede ver al más pequeño que se había quedado dormido en el asiento.

Cronología

El padre de los niños dio cuenta de una cronología de los hechos, siendo así las primeras pistas detrás de esta desaparición.

“Fueron a comprar a eso de las 7:30 horas, y a eso de las 8:04 envió ese video porque estaban haciendo la fila y el bebé se quedó dormido”, contó.

Luego, “a las 8:12 minutos pagaron, porque a esa hora llegó la transferencia de la tarjeta, y después perdimos contacto”, agregó.

Cuando ya transcurrieron cerca de 25 minutos desde la notificación de la transacción, y ante la demora que ello significaba, Richard indicó que acudió al recinto para ver qué había ocurrido o si se encontraba con sus hijos en el camino.

Al no tener ninguna noticia de ellos, dio aviso a sus amigos y alrededor de 15 vehículos comenzaron la desenfrenada búsqueda. Además acudió a Carabineros de Calera de Tango para interponer la denuncia correspondiente.

Las cámaras del local implicado, así como de los recintos aledaños, son claves para establecer la dinámica de lo ocurrido.

Cabe mencionar que el único cobro de TAG que marcó la camioneta, fue solo de ida mas no del regreso.

Lo que dice el padre

Por otro lado, el padre de los niños teorizó al respecto, asegurando que “anda mucho cabro chico quitando auto, entonces quizás les gustó el sonido de la camioneta, el modelo, no sé. Pero quizás no se bajaron, porque los quitan y se bajan, pero ahora no sabemos nada de ellos“.

En cuanto al auto, señaló que corresponde a un Infiniti. Es polarizado, de color negro y con detalles plateados.

Como información anexa, Osorio sostuvo que sus hijos serían acompañados por su madre para acudir a comprar, sin embargo, se tuvo que bajar del auto para separar a sus mascotas en una pelea y, ante la premura del tiempo por el cierre del local, la joven decidió ir sola con sus hermanitos.

“Si fuese un secuestro, me hubiesen pedido plata, me hubiesen llamado”, acusó, señalando también que el teléfono de su hija mayor suena apagado.