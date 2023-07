Habla padre de fallecido en asalto a PDI en La Cisterna: “Nunca ha estado detenido. Es un cabro de casa”

Un sujeto fue abatido este lunes por la noche por una funcionaria de la PDI en La Cisterna, quien utilizó su arma de servicio tras un intento de asalto por parte de delincuentes en la mencionada comuna. En ese contexto, el padre del fallecido, José Molina, afirmó que su hijo “nunca ha estado detenido, ni preso. Es un cabro de casa“, aunque aseguró que no tenía información de su paradero desde hace algunas horas. “Ahora a lo mejor andaba con cabros, no tengo idea. Según ellos es un robo frustrado que no alcanzó a hacer. ¿(Es) para matar ‘altiro’?”. Molina insistió en que “es un niño sano. No fuma droga ni nada”.