Habla padre de joven herida durante balacera en fiesta de Espacio Riesco: “Mi hija no es de una banda”

Cuatro personas resultaron heridas la madrugada de este martes durante la fiesta “Nikkita Wild” en Espacio Riesco, donde se produjo una balacera.

En conversación con Contigo en la Mañana, de Chilevisión, el padre de una de las jóvenes lesionadas, Luis, contó el estado de salud en el que se encuetra su hija.

De acuerdo a su relato, la víctima está conciente y “estable dentro de su gravedad”, luego de haber recibido una bala en el brazo que se incrustó en el pecho y se alojó dentro del páncreas.

“La molestia que tenemos nosotros es que desde el municipio dijeron que no hemos hecho denuncias, pero la denuncia ya está puesta. ¿Qué más podemos hacer? No queremos parafernalia, solo queremos que esto se aclare bien y luego haremos las querellas correspondientes contra la productora, que no se ha hecho presente”, expresó el hombre en el matinal.

Según indicó, “esta empresa no le dio seguridad a mi hija”, ya que “no tenían las paletas de detectores de metales”. Además, expresó que “nadie se ha acercado a nosotros para ofrecernos ayuda”.

“Mi hija no es de una banda”

Al estar consciente, la joven le contó a su padre cómo ocurrieron los hechos durante la fiesta. Según explicó, “estaba todo normal. Estaban en un costado del VIP pasándolo bien y en un momento un amigo siente las balas y le dice que se agache, pero ella no se pudo agachar porque sintió que se ahogaba”.

Instantes después, “el amigo que le gritaba que se agachara empezó a gritar porque al hermano de él le llegó una bala en la pierna”.

Aunque la productora disponía de una ambulancia, Luis reveló que no querían trasladar a su hija hasta un centro de salud debido a que el vehículo ya estaba ocupado con el hermano de su amigo.

“Ella les rogó y la trasladaron sentada, sin ninguna atención hasta el Hospital San José, donde no le hicieron exámenes. Ella pidió que le vieran el tórax, pero le dijeron que no. Fueron muy negligentes. La trasladaron a una clínica y descubrieron todo el trayecto de la bala”, declararon.

En sus palabras, “denigran que porque fue a una fiesta y recibió un balazo es de una banda, y no. Nosotros somos gente de esfuerzo, de trabajo, gente humilde y respetuosa”.

“Mi hija no es de una banda, es terapeuta ocupacional. Es una buena mujer. Ella y sus amigos son gente sana y tranquila”, cerró.