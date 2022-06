Padre de Pola Álvarez revela que su familia compartió con la enfermera detenida: “Uno ve caras, no corazones”

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles que los dos detenidos por el ataque a la enfermera Pola Álvarez, efectuado el pasado 26 de junio, quedaran en prisión preventiva. Tras la confirmación de la medida cautelar, el padre de la víctima, Patricio Álvarez, reveló a Contigo CHV Noticias AM que parte de su familia llegó a compartir con la presunta agresora y autora intelectual del homicidio frustrado. Incluso, señaló que fueron a comer a un restaurante de Las Condes. “Se veía una persona normal, pero como dicen por ahí: Uno ve caras, no corazones. Claramente el círculo cercano de mi familia se vio vulnerado por una persona que no se merecía que la incluyéramos”, indicó.