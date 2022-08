Emitieron disparos al aire: Pareja fue golpeada y sufrió robo de su auto afuera de pizzería en Santiago

Tras comer en una pizzería, una pareja sufrió una violenta encerrona en las afueras del local durante la noche de este sábado, mientras transitaban por la calle Beauchef, en la comuna de Santiago. Fueron cuatro individuos los que agredieron al matrimonio, que se encontraba junto a sus hijos, quienes emitieron disparos al aire, para luego robarles el vehículo y darse a la fuga. Hasta el momento, se desconoce el paradero de los antisociales. “Yo no quería soltar un banano donde traía el dinero, a mi señora le quitaron la cartera, que también tenía dinero. Fue tanto lo que me golpearon en la cabeza y después escuché un disparo y en esas circunstancias uno no sabe si son de verdad o de mentira”, relató a CHV Noticias una de las víctimas. Por su parte, desde Carabineros indicaron que el “personal municipal que transitaba por el lugar trasladó a las personas a la unidad policial, donde se realizó la denuncia y se dio a conocer al Ministerio Público, quien dispuso las diligencias correspondientes”. Además agregaron que “en estos momentos, nos encontramos haciendo todas las diligencias para dar con el paradero de los individuos”.