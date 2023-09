Lord británico y su esposa diputada fueron víctimas de cuantioso robo en Valparaíso

Un matrimonio de autoridades británicas fue víctima de un cuantioso robo el pasado fin de semana en un cerro de Valparaíso.

Se trata de Caroline Dinenage, diputada por el Partido Conservador y ex ministra de Seguridad Social de Boris Johnson, y del lord John Mark Lancaster, ex ministro de Defensa de Theresa May y Boris Johnson.

Según informó Emol, la pareja casada desde 2014 estaba recorriendo Avenida España en la comuna de la Quinta Región cuando llegó a su vehículo y descubrió que que uno de los neumáticos estaba pinchado.

En ese momento, un sujeto que supuestamente les iba a brindar ayuda se acercó y les robó sus pasaportes, un notebook y dinero en efectivo desde el interior.

De acuerdo con el medio, el fiscal de turno encargó las investigaciones correspondientes al OS9 de Carabineros el mismo día que ocurrió el ilícito.

De momento, ninguno de los afectados se ha referido al robo y tampoco se ha informado si es que las pertenencias han sido halladas.

Síguenos en