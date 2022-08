“Pensaron que era un robo”: PDI allanó casa de abuelos de 80 años por error

Una insólita situación ocurrió en Parral, donde la Policía de Investigaciones (PDI) allanó, por error, la casa de una pareja de adultos mayores a las 6 de la mañana en el marco de un operativo para desarticular una banda criminal.

El procedimiento se desarrolló la madrugada de este jueves 18 de agosto en el sector de la Orilla, donde viven Víctor Leiva y Margarita Bravo, ambos de más de 80 años, quienes se despertaron y vieron a la policía dentro de su casa.

“PDI entró a eso de las 6 de la mañana, irrumpiendo en el lugar. Entró con agresividad, rompiendo las cosas”, explicó el nieto de la pareja, Víctor Martínez, a CHV Noticias.

“Mis abuelos estaban durmiendo a esa hora, no sabían qué estaba pasando, pensaron que era un robo, estaban muy asustados”, detalló el denunciante del caso y también comentó que ambos ya están “un poco más tranquilos”.

“Se equivocaron de domicilio”

De acuerdo a lo que contó Martínez, fueron los mismos funcionarios de la PDI los que se dieron cuenta del error cuando ya habían ingresado a la fuerza.

“La PDI se dio cuenta que era un error cuando estaban en el hogar, pidieron los carnet y ahí se dieron cuenta que se habían equivocado de domicilio, pero el error ya lo habían cometido, ya habían derribado las puertas”, comentó Víctor.

En ese momento, y según cómo se puede ver en los videos que enviaron a nuestro Cazanoticias, el personal policial les dijo a los afectados, quienes estaban con una tía del denunciante, que la solución era poner una denuncia en fiscalía.

“La única solución que dio PDI fue que pusieran la denuncia y que ellos estaban facultados para hacer eso (el allanamiento), pero facultados para hacer eso, me imagino, que en la casa que corresponde, no en una casa que no tenían que haber allanado. Menos en una casa de adultos mayores que tienen problemas al corazón ambos. Les podrían haber dado un infarto”, añadió Martínez.

Finalmente, el nieto de las víctimas confirmó que ya pusieron una denuncia en la fiscalía y ahora solo queda ” esperar a ver qué pasa”.

¿Qué dijo la PDI?

A través de un comunicado, la PDI de Parral informó que “se efectuaron 37 entradas y registros a diferentes domicilios ubicados en las comunas de Parral, Retiro y Región Metropolitana” en el contexto de una investigación sobre una banda criminal.

Dicho grupo está vinculado a “22 hechos delictuales, entre ellos, robos violentos, infracción a las leyes de Armas, Drogas y receptación en el Maule Sur, deteniendo a 15 de sus integrantes”.

Con respecto al allanamiento a la casa de los adultos mayores, se informó que “la entrada y registro al domicilio del denunciante se materializó con la autorización del Juzgado de Garantía de Parral, con el objeto de ubicar a imputados que pudiesen mantener en el lugar, especies producto de ilícitos”.

“La PDI lleva a cabo sus procedimientos de acuerdo a los mandatos emanados por los Tribunales de Justicia y que ante cualquier hecho que revista alguna irregularidad, debe ser representado a través de los canales formales que correspondan”, cerraron.