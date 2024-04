PDI realiza amplio operativo en toma de Cerrillos: Buscan a banda “Los Trinitarios”

La Policía de Investigaciones (PDI) realiza este viernes un amplio operativo en la toma de Cerrillos en el marco de indagatorias simultáneas, replicadas en otras 14 comunas de la Región Metropolitana, en búsqueda de la banda criminal “Los Trinitarios”.

Hasta dichas instalaciones llegaron cientos de uniformados junto con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, donde desde muy temprano concretaron diferentes diligencias, entre ellas, desalojos y detenciones en autos civiles.

PDI llegó a toma de Cerrillos

En la toma se están realizando detenciones simultáneas y toma de antecedentes, así como revisión de inmuebles, en el marco de una extensa investigación de la PDI.

“Estamos en un procedimiento masivo, son más de 120 ordenes de entrada y registro tramitadas por el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía en su investigación en la modalidad multidisciplinaria, dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por el modelo territorial”, dijo Eduardo Cerna, director de la PDI.

“Estamos con el Fiscal Nacional para dar certeza y respaldo a la comunidad de que estamos trabajando juntos”, agregó.

“Tenemos personas detenidas, drogas y armas incautadas, y eso demuestra que estamos trabajando”, explicó la autoridad.

Por su parte, el Fiscal Nacional indicó que “dijimos ‘no hay un lugar en el territorio de la república al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, de seguridad, la PDI, la Fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley'”.

“Este esfuerzo es uno de muchos otros que seguiremos haciendo. Es simbólico y muy importante y por eso hemos venido con el director de la PDI”, continuó Valencia.

PDI investiga a banda organizada “Los Trinitarios”

En esa línea, el Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marco Pastén, informó que también se está investigando a la banda organizada “Los Trinitarios”.

Según detalló, se trata de “personas de nacionalidad generalmente dominicana, pero con participación de otras nacionalidades. A raíz de esta investigación, se ingresó al rededor de 126 domicilios, en más de 15 comunas de la región, se utilizaron diversas técnicas de investigación, se hizo vigilancia y georreferenciación de los puntos para ingresar especialmente a la toma de Cerrillos”.

Cabe recordar que el último tiempo se han realizado varios operativos y se han registrado homicidios dentro de la toma. Además, hay denuncias por un presunto cementerio irregular.

