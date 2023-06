PDI detiene a pareja acusada del parricidio e inhumación ilegal de lactante en San José de Maipo

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Homicidios Sur, confirmó la detención de una pareja por los delitos de parricidio e inhumación ilegal, ocurrida la comunidad ecológica “Arcoíris” en San José de Maipo.

Se trata de una mujer de 38 años y un hombre de 27 años, presuntos autores de la muerte de un lactante, quien fue hallado a 90 centímetros de profundidad. El hecho fue denunciado en febrero de este año.

Según las primeras informaciones de la policía, la mujer detenida gestó y dio a luz el 4 de marzo del 2022 a un niño, de quien no se mantienen registros formales y que al cabo de 45 días, fallece cuando sus padres deciden no trasladarlo a un centro asistencial y lo entierran en una fosa al interior de la comunidad.

Durante ocho meses, el cuerpo del menor de edad se mantuvo enterrado junto diversas ofrendas, aparentemente como parte de un “ritual simbólico”.

El prefecto Jorge Abatte, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, detalló que “es una denuncia que se generó en febrero de este año por un particular, quien daba cuenta de una mujer en periodo de gestación, y a las pocas semanas la mujer ya no estaba embarazada, llamando la atención a esta persona y motivo por el cual hace la denuncia al no ver al menor”.

Tras la investigación, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI logró “acreditar fehacientemente el lugar donde se encontraba este menor”.

La detención de los sujetos se logró tras meses de indagatorias, donde los testimonios de testigos fueron clave. “Se logra determinar en primera instancia la vinculación de seis personas, y finalmente se logra acreditar la participación del padre y madre del recién nacido“, indicó Abatte.

En horas de la tarde, la Fiscalía Metropolitana Sur decretó prisión preventiva para la madre y el padre del lactante fallecido, fijando un plazo de 120 días de investigación.

Fiscalía de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque @fiscalia_RMSur logró prisión preventiva de madre y padre por parricidio e inhumación ilegal de su hijo lactante en comunidad ecológica del Cajón del Maipo. Hechos se registraron en abril de 2022 @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) June 6, 2023

Te podría interesar: