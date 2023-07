Nueve personas lesionadas dejó colisión entre camión de combustible y automóvil en Camino a Melipilla

Durante la mañana de este sábado en Camino a Melipilla, región Metropolitana, se registró un peligroso choque que dejó a tres personas en riesgo vital. Se trató de un camión de combustible que colisionó contra un vehículo menor, luego que este último se saltara una luz roja, según comentaron testigos.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, dentro del automóvil viajaban nueve personas, y todas quedaron con lesiones, incluidos dos menos de 18 años.

¿Qué dijo Carabineros?

En conversación con el teniente Luis Hernández, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, el suceso ocurrió alrededor de las 6 AM. y, por hechos que se investigan, un auto particular colisionó contra un camión de la empresa Copec. Afortunadamente, no se presentó derrame de combustible.

“Este vehículo menor transportaba en su interior a nueve pasajeros. A raíz de lo anterior, fue alertado personal de Carabineros, por lo que nos trasladamos hasta el lugar, logrando constatar que efectivamente estos nueve ocupantes se mantendrían lesionados”, explicó la policía.

“Tenemos certeza de que al menos tres de ellos se encuentran en riesgo vital y están siendo atendidos en distintos centros asistenciales de la comuna y alrededores”, indicó el teniente, agregando que en cuanto a las edades de los afectados, hay “al menos dos menores de 17 años, el resto mayores de 18″.

Respecto a las condiciones en las que estaba el conductor del vehículo, Carabineros dijo que “efectivamente existen ciertos indicios que podrían hacer presumir que tanto el conductor como los ocupantes habrían estado consumiendo alcohol, porque fueron encontradas botellas abiertas en su interior”. Esto último tendría estrecha relación con la información entregada por testigos, quienes indicaron que el “vehículo no habría respetado una señal de luz roja del semáforo y esto había provocado el accidente”.

Por el contrario, sobre la persona a cargo de dicho camión, se mencionó que”se encuentra en buen estado de salud, mantiene lesiones menores producto de un golpe en su cabeza; sin embargo, ya está siendo atendido por personal de salud” y que “afortunadamente no existe ningún riesgo de que este camión pueda sufrir el derrame de su contenido”.

