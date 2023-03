Defensa de Felipe Rojas intentó anular juicio por crimen de Fernanda Maciel

La abogada defensora de Felipe Rojas, Jacqueline Stubing , solicitó esta mañana la anulación del juicio en contra de su representado por el crimen de Fernanda Maciel.

El principal argumento que presentó en el tribunal fue la supuesta vulneración a las garantías constitucionales debido al ejercicio de la prensa en torno a la cobertura del caso.

Según detalló Contigo en la mañana, la abogada aseguró que las declaraciones que han entregado los querellantes y testigos a los medios de comunicación podrían afectar el debido proceso de su defendido.

Por tal motivo, solicitó el inédito recurso a cinco días de la renaudación del juicio y expresó que no puede combatir con sus medios la exposición que ha tenido la contraparte.

“Es normal que se cubra completamente”

Ante la solicitud, el Tribunal rechazó la petición de la defensa y aseguró que se trata de un juicio público, por lo que “es normal que se cubra completamente”.

Frente a lo anterior, Julio César Rodríguez intervino y leyó un mensaje que obtuvo por parte de un abogado, quien precisó que “el artículo 189 define que se permite transmitir partes de las audiencias y no prohíbe la entrega de información“, citando también la Reforma Procesal Penal.

De esta forma, el juicio que se ha extendido por cerca de 3 años seguirá su curso. Pedro Díaz, abogado querellante, evitó referirse al recurso y transparentó su deseo de no dilatar más el proceso.

“Siento que son los derechos que tiene la defensa, pero este juicio lleva 3 años. No quiero entorpecer la situación (…) Queremos que termine este juicio y no se dilate más. No hay mea culpa, es el derecho a informar“, dijo en el espacio de Chilevisión.

Tras la solicitud presentada por la defensa, el juicio siguió su curso con la declaración de testigos y una funcionaria de la PDI, echando tierra al recurso.