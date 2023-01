“Me dieron unos cuantos combos”: Habla conductor que sufrió violento portonazo a pasos de su casa en El Bosque

Un violento portonazo sufrió este miércoles por la noche un vecino de El Bosque, luego de que cuatro sujetos lo atacaran con extrema vehemencia para arrebatarle su automóvil.

La víctima se subió al vehículo para entrarlo, pero se quedó hablando unos segundos por celular. Esa distracción fue aprovechada por los delincuentes que lo amenazaron y golpearon con armas de fuego.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad, donde se muestra que los antisociales llegaron a pie y se organizaron rápidamente para cometer este hurto.

Golpes en la cabeza

El afectado relató a CHV Noticias el tenso momento vivido, contando que los individuos lo sorprendieron en el instante en que se subió a la máquina.

“Me apuntan con un arma de fuego. Me gritan bastantes garabatos y me amenazan de muerte si no les entrego el vehículo y mi celular”, agregó.

La víctima añadió que logró escapar en un instante, pero que fue agredido por parte de los asaltantes. “Me dieron unos cuantos combos y con la misma arma que andaban trayendo me pegan en la cabeza”.

Luego de que los delincuentes huyeran, vecinos salieron a ayudar al herido y dar aviso a Carabineros, quienes ya están buscando intensamente a estos cuatro individuos.