4 preguntas que siguen sin ser respondidas en el crimen de Narumi Kurosaki

El tribunal de la ciudad de Besanzón sentenció a 28 años de cárcel a Nicolás Zepeda por el crimen de Narumi Kurosaki, la joven desaparecida hace casi 5 años y cuyo cuerpo aún no ha podido ser encontrado.

El chileno, ex pareja de la estudiante hasta septiembre de 2016 y última persona que se sabe vio a la japonesa en su residencia de Francia, estuvo presente en la última jornada del juicio en el que se determinó su culpabilidad, según se leyó en el veredicto.

Lo anterior, luego de que el jurado calificara como culpable al hombre de 31 años ante la pregunta de si era responsable de la muerte de su ex pareja y que decretaran que sí actuó con premeditación al planear el crimen.

Sin embargo, aún persisten varias preguntas sin responder más allá de la verdad jurídica establecida en la instancia, la que se acreditó en base a las pruebas que presentó a fiscalía contra Zepeda para vincularlo con el homicidio.

Justamente esta es una de las 4 grandes interrogantes que aún persisten en el crimen y que necesitan ser aclaradas para poder dar tranquilidad a la familia de la víctima y que acá recordamos.

1. El cuerpo

Nicolás Zepeda durante todo el juicio mantuvo su posición al declararse inocente y su defensa argumentó que al no haber cuerpo, no se puede acreditar un homicidio. Es por eso que la principal pregunta que se mantiene es dónde está el cuerpo de Kurosaki, a quien se le perdió la pista en diciembre de 2016. Hasta el momento, las pericias no dan luces de dónde pudiera estar. De acuerdo al fiscal Étienne Manteaux, la hipótesis “más probable” es que haya sido dejada en el río Doubs.

2. Cómo realizó el homicidio

Como no hay cuerpo y el condenado no ha confesado nada de lo que ocurrió los días en que estuvo con Kurosaki y que pudiera llevar a esclarecer el paradero de ella, aún no se ha podido determinar cómo fue asesinada o se llevó a cabo el homicidio.

3. Combustible y fósforos

Tras arrendar el vehículo con el que se desplazó por Francia, Zepeda realizó dos compras que fueron acreditas y que han llamado la atención desde que fueron reveladas: un bidón de 5 litros con combustible (bencina) y fósforos. De acuerdo a lo sostenido por el chileno, estas adquisiciones fueron realizadas por consejo de la automotora, lo que no convenció ni a los querellantes, la familia de Narumi ni al jurado. ¿Qué hizo con estos elementos? Aún no se sabe.

4. Los primeros días de diciembre

El 4, 5 y 6 de diciembre son los días clave de la investigación y de los que si bien se saben algunos datos concretos, también hay incongruencias. Zepeda se reunió con Kurosaki la noche del 4 de diciembre y fueron a un restaurante, ya por la madrugada del día siguiente, el 5 de diciembre, los vecinos escucharon “gritos de terror” que habrían salido de la habitación de la joven. En tanto que el 6 de diciembre, el condenado a prisión salió de la residencia antes de las 04:00 AM.

De acuerdo a Arthur del Piccolo, la última pareja de Narumi, él fue a visitar a la joven el 5 de ese mes y cuando llegó a la puerta del dormitorio, recibió un mensaje proveniente de la cuenta de ella en el que le pedía no entrar. En ese momento Nicolás debía haber estado con la joven (según sus propias declaraciones), por lo que se presume que él habría sido el verdadero autor del chat. De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, Narumi habría sido asesinada entre las 03:15 y las 03:21 de la madrugada de ese día. Zepeda declaró que el 6 de diciembre Kurosaki estaba con vida, tras pasar cerca de 30 horas con ella, pero nadie la volvió a ver después.