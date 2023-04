“En él coexistían 3 personajes”: Psicóloga forense de Felipe Rojas detalló el perfil del asesino de Fernanda Maciel

La justicia sentenció a presidio perpetuo calificado a Felipe Rojas por los delitos de violación con homicidio y aborto en contra de Fernanda Maciel. CHV Noticias conversó en exclusiva con Norma Molina, psicóloga forense y perito del caso, quien indicó que el condenado es un psicópata con tres personalidades. “En él coexistían al menos tres personajes. En una y otra entrevista yo no sabía con quién me iba a encontrar y quién me iba a contar el delito”, aseguró la profesional. En sus palabras, dentro de Rojas había tres personalidades: “Una que era altruista y pro mujer, otra que era más psicopática y narcisista y otra muy insegura y opuesta a este otro perfil más manipulador y frío”.