“Me apuntaron en la cabeza”: Queman y roban casa de ex consejera regional, Carmen Phillips, en La Araucanía

Un grupo de personas perpetró un ataque incendiario a la casa de la ex consejera regional de La Araucanía, Carmen Phillips, durante la madrugada de este jueves en la comuna de Perquenco. De acuerdo con la propia víctima, los sujetos se encontraban encapuchados y también robaron distintas especies. “Me apuntaron a la cabeza, me pusieron el arma, me amenazaron y me amedrentaron”, fue parte del testimonio que entregó desde el mismo lugar. “Aquí nací y aquí voy a morir”, agregó.