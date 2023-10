¿Quién mató a Ina? Las dudas que rondan al homicidio de la narco reina en Peñaflor

Impacto nacional causó el homicidio a sangre fría de la narcotraficante Sabrina Durán, ocurrido este martes en plena vía pública en la comuna de Padre Hurtado.

Si bien todavía no hay certezas entorno al motivo del crimen, tampoco se descarta que corresponda a un ajuste de cuentas, lo cual ha elevado la sensación de inseguridad entre los residentes del sector.

Así, el asesinato a la luz del día de la denominada “narcorreina” y popular tiktoker no solo generó un sorpresivo despertar en la comuna de la Región Metropolitana, sino que los vecinos de ese sector y Peñaflor ahora temen por posibles represalias tras el hecho.

Más aún, con un funeral próximo a realizar, las dudas son varias y el temor entre vecinos evidente. ¿Cómo llegó una joven de 24 años a ser una de las líderes narco en Peñaflor, contra quiénes disputó terreno y, más importante, cuál es la verdad que esconde su muerte?

¿Quién mató a la “narcoinfluencer” Ina?

“Uno tiene que buscar los nexos para saber si es un problema de bandas rivales, si es un ajuste de cuentas… Si ella mientras estaba en libertad salió a poner orden en su territorio, en lo que ella creía que le pertenece”, teorizó el ex prefecto PDI Sergio Torres en Contigo en la mañana.

“A lo mejor se sintió amedrentada, a lo mejor salió a poner las cosas en orden y se encontró con que había otras personas que estaban esperando o sabían lo que ella podía hacer”, añadió.

En esa línea, la determinación con la que actuaron los asesinos de Ina es crucial. Esta podría ser, tal vez, a ojos de los investigadores, una pieza clave para llegar a esclarecer este caso que, por cierto, esconde varios secretos.

“El ajuste de cuentas aquí fue claro. El objetivo era liquidarla, quitarle la vida. Ni siquiera amedrentarla, dejarla herida de gravedad“, complementó Torres, quien tampoco descartó que el autor del homicidio haya sido alguien perteneciente a su círculo.

“Muchas veces no queremos decir que existe una banda rival, si no que a veces tu enemigo puede estar al lado tuyo“, aseguró el ex policía. “Se han visto casos que han sido de connotación aquí en Chile, ha salido gente a buscar personas perdidas y son los autores“.

¿Habrán sido sus relaciones o sus negocios ilícitos y fuera de toda ley los detonantes de su muerte? ¿Estamos frente a un asesinato premeditado?

Alcalde de Peñaflor: “Quieren mantener el monopolio del tráfico”

Quien también conversó con el matinal de Chilevisión fue el alcalde de Peñaflor, Nibaldo Meza. “Sabemos que Sabrina era quien lideraba una de las bandas que estaba generando muchísimas dificultades en un sector importante de nuestra comuna”, advirtió.

“Mayoritariamente compuesto por gente trabajadora, gente de esfuerzo, que es el sector de Las Praderas, pero que ellos con la finalidad de mantener el control del monopolio del tráfico, de la venta de drogas en el sector”, agregó.

A lo anterior, el jefe comunal mencionó la querella que había presentado el municipio contra la fallecida influencer: “En 2021 comenzó todo un proceso de confrontación entre bandas rivales que terminó con su detención, con una querella que interpusimos como municipio, (resultando en) su detención durante un año”.

