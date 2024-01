Con situación migratoria irregular: Quiénes son los presuntos asesinos de los agricultores en Ruta de la Fruta

La mañana de este domingo fueron formalizados los cuatro hombres detenidos como presuntos autores del homicidio de dos agricultores en plena Carretera de la Fruta, en la Región de O’Higgins.

Según los primeros antecedentes del crimen, las víctimas se dedicaban a trabajar la tierra e iban de regreso en su camión hacia la ciudad de Malloa, luego de vender tomates en el mercado mayorista de Lo Valledor, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Así, una vez terminada la jornada de trabajo, Francisco Mora (53) y Raúl Cid (57) se dirigían a la localidad antes mencionada, cuando se encontraron de frente con la banda delictual que los detuvo y les disparó a sangre fría, aún cuando les entregaron todo el dinero recaudado.

Detenidos se encontraban en Chile de manera irregular

Los presuntos homicidas fueron identificados con las iniciales J.G.S.A., M.A.M.C., D.A.S.X. y J.M.G., mismos quienes pasaron el domingo a audiencia de formalización, luego que cometieran el crimen a eso del mediodía del sábado.

Los cuatro sujetos tienen nacionalidad venezolana y se encuentran en Chile con situación migratoria irregular. De momento, se desconoce por cuál paso no habilitado ingresaron al país.

Según informó Carabineros, la detención se logró gracias al llamado del hijo de una de las víctimas. De inmediato, iniciaron una persecución aérea e identificaron el vehículo con el que se dieron a la fuga, el cual se desplazaba a 190 km/h.

Fiscalía solicitó ampliar control de detención

Durante la formalización, Fiscalía solicitó al Ministerio Público ampliar el control de detención de los presuntos asesinos con el objetivo de recopilar más antecedentes y testimonios para esclarecer el caso.

Respecto a las dos víctimas, en el Servicio Médico Legal se realizaron este domingo las diligencias a sus cuerpos para tratar de encontrar evidencias de impactos balísticos.

“Uno sabe que pasan estas cosas, pero uno no las siente hasta que le sucede a un familiar. Yo mismo era el que viajaba con ellos. Por cosas de la vida no viajé por temas de otro trabajo, le insistí pero me dijo que no. Un balde de agua fría, la verdad. Para toda mi familia. Terrible“, expresó el hijo de Francisco Mora.

