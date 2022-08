El relato del adulto mayor al que le robaron la pensión y bono: “Cuando vi la cuchilla me dio susto”

Luis Aguayo, de 72 años, sufrió el robo de $700 mil, que correspondían al dinero de su pensión y un bono por el fallecimiento de su esposa. Dos hombres lo golpearon a metros de su casa, en Talcahuano. “Pasé a comprar carne y, antes de llegar, como dos casas mas allá, me pescaron desprevenido del cogote”, relató. Inmediatamente “me tiran para atrás, se lanzan los dos, me tiran de espalda y me empiezan a trajinar. Cuando vi la cuchilla me dio susto y pesqué la mano de él y el otro me ahogaba”.