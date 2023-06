El angustiante relato de amiga que estuvo con universitaria baleada en botillería: “Solo estábamos haciendo la fila”

La repentina muerte de la universitaria y joven madre Tamara Paredes continúa siendo un enigma. De momento, lo único que se sabe es que fue un disparo lo que ocasionó su fallecimiento, lo que dio paso a una investigación que busca dar con el paradero e identidad del o los responsables.

La víctima estaba haciendo una fila en las afueras de una botillería en Huechuraba junto a un amiga, cuando por motivos desconocidos recibió este fatal proyectil.

El relato de la testigo

“Nosotras llegamos y sólo fuimos a comprar cigarros, y de la nada se escuchó un disparo“, relató la joven que la acompañaba en ese momento.

“No había nadie ahí, estábamos haciendo la fila. No hicimos nada, nadie peleó, no se escucharon gritos. Ella me dijo ‘parece que me llegó’, yo la verdad no vi nada”, continuó.

Este homicidio dejó a una niña de 12 años sin su madre, además de una familia destruida por este caso sin respuestas.

Su hermano la describió como una mujer “independiente, aguerrida, valiente, lo daba todo siempre por los suyos, era muy linda… hasta el día de su muerte estuvo hermosa”.

Palabras que coinciden con lo señalado por su amiga, quien evidentemente afectada en su relato, aseguró que Tamara “era una persona muy alegre, con una vibra muy alta, magia, era espectacular“.

Su noble sueño

Recibida de educadora Social Infanto Juvenil, Paredes cursaba su segunda carrera para convertirse en trabajadora social y con planes de irse al extranjero.

“Vivimos en una población donde se vio siempre vulneración a los derechos del niño y ella no quería seguir replicando eso, (quería) ayudar a todos los niños que quizás vimos cuando eran chicos y no tuvieron la ayuda que necesitaban. Ella quería ser esa ayuda”, explicó su hermano respecto de las motivaciones de Tamara.

Pero el joven, además de destacar la memoria de su hermana, hizo un fuerte llamado a “que se haga justicia. Como siempre pasa en las poblaciones, que las autoridades no ponen los resguardos necesarios, porque si esto hubiese pasado en Las Condes, en Vitacura o La Dehesa, tengo por seguro que esto se hubiera resuelto al otro día”.

Una apreciación similar que comparte la abuela de la víctima, quien acusó que “esto no fue una bala loca como andan diciendo, a ella la asesinaron. Fue un asesinato que le hicieron a mi nieta”.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) está detrás de las pistas de este enigma, mientras que este martes se realizará el funeral de la universitaria.