“No tuvieron compasión”: El dramático relato de la mamá de joven que murió de un paro durante asalto en Recoleta

Una joven de 17 años falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras era víctima de un asalto en su casa en Recoleta, durante la madrugada de este martes.

Hasta su vivienda llegaron alrededor de seis delincuentes armados, quienes intimidaron a la madre que estaba acompañada de sus tres hijos.

En ese momento, la adolescente de 17 años se descompensó. Instantes después, los sujetos se dieron a la fuga, su familia llamó rápidamente a los servicios de emergencia.

Al llegar a la vivienda, los paramédicos sólo pudieron declarar la muerte de la joven.

Evelyn, la madre de la víctima, conversó con Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde explicó que su hija tenía problemas al corazón.

De acuerdo a su relato, un grupo de “cabros jóvenes”, armados con cuchillos y pistolas ingresaron al hogar buscando dinero y oro.

“Lo único que les pedía era que por favor se fueran, que mi hija estaba mal, y ni con eso. Me amarraron del cogote, me tiran los brazos y las piernas para atrás delante de mi hija enferma. No tuvieron compasión”, contó.

“No entiendo cómo un cabro joven se puede prestar para venir a una casa a matar a una niña inocente”, añadió entre lágrimas.