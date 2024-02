El duro relato de Naya Fácil tras intento de encerrona: “Me tenían en el suelo”

Naya Fácil se refirió al intento de encerrona que sufrió la mañana de este viernes en La Florida, en la Región Metropolitana.

La influencer, cuyo nombre real es Nayadeth Neculhueque, fue abordada por al menos cinco sujetos en calle Lérida. Al intentar escapar, impactó con su vehículo contra la reja de una casa.

“Me quedé paralizada y en shock (…) Me estaban rompiendo el vidrio con fierros. Yo tengo láminas de seguridad, por lo tanto estuvieron cerca de tres minutos tratando de romperlo”, indicó tras un punto de prensa fuera de la 36° Comisaría de La Florida.

La joven aseguró que la tiraron al suelo y le pidieron que se quitara “los aros de oro”, a lo que ella respondió que no tenía ninguna joya de alto valor.

“No andaba con dinero en efectivo, les dejé las llaves para que se llevaran el auto y no se lo llevaron”, agregó.

Delincuentes amenazaron con armas de fuego

Neculhueque informó que los sujetos, quienes aparentemente serían menores de edad, lograron llevarse su cartera donde tenía documentos importantes como cédula de identidad, licencia de conducir y tarjetas bancarias.

“Me apuntaron con un arma, porque me tiraron al suelo para quitarme las joyas de oro que no tenía (…) Les dije ‘cálmate’, me saqué los aros y se los pasé mientras me tenían en el suelo apuntándome“, relató.

Asimismo, detalló que “estuvieron mucho rato con un fierro pegándole al vidrio y la lámina de seguridad no se rompía por nada. Eso me dio tiempo para pensar y mi hermana se puso los celulares en su ropa interior y los lanzó a una casa, por eso lo único que nos quedaron fueron los celulares”.

La creadora de contenidos afirmó que “estoy bastante shockeada por cómo quedó mi auto. Nunca había chocado (…) Estoy tratando de estar tranquila dentro de todo lo que pasó, porque salimos bien y sin lesiones graves”.

Revisa el momento acá:

Síguenos en