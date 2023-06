“Mis hijos estaban mirando”: Habla padre de familia que fue víctima de violento portonazo en Providencia

Momentos de terror fueron los que vivió una familia en la puerta de su casa luego de que dos sujetos intentaran robar su vehículo a plena luz del día, cuando venían ingresando al domicilio en la comuna de Providencia. Los delincuentes abordaron y amenazaron con armas al padre, quien frustró el robo tras recibir fuertes golpes en su cabeza. “Lo que más me afecta es la emocionalidad de los niños chicos que están muy afectados (…) Mis hijos estaban todos mirando porque habían muchos gritos. ‘No me maten a mi papá’, fue terrible, el niño no se pudo controlar “, dijo a CHV Noticias.