Con instrucciones por altavoz: El relato de testigos por presunto secuestro de ciudadano chino desde bodega

Un inédito suceso preocupó a los vecinos de Estación Central durante la noche del jueves, cuando alrededor de cuatro individuos irrumpieron en una bodega emplazada en la calle Fernando Yungue para presuntamente concretar el secuestro del dueño del local, quien es de nacionalidad china.

En el relato inicial del caso, los vecinos señalaron que los atacantes llegaron armados a concretar el atraco, logrando ingresar al recinto cuando un trabajador abrió las puertas para retirarse del lugar.

Lo más llamativo es que, según indicaron testigos, los sujetos no robaron ningún artículo, sino que llegaron preguntando de inmediato por el hombre que fue posteriormente secuestrado.

Además, estos desconocidos robaron los celulares de los trabajadores que se encontraban en el lugar, supuestamente, para que no llamaran a la policía.

Tras instrucción de la Fiscalía Centro Norte, el hombre fue intensamente buscado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y, de acuerdo con los antecedentes entregados en Contigo en la Mañana, finalmente se habría concretado su liberación a eso de las 3:00 de la madrugada de este viernes.

Testimonios

Dentro del análisis de los datos, las y los vecinos que fueron testigos de lo ocurrido, aseguraron que vieron un vehículo vigilar la bodega. Pero al notar que sus puertas se abrieron, entonces inmediatamente entraron y buscaron a su víctima.

“Nos tiraron al piso. A mí me bajaron del camión, me golpearon en la cabeza y nos quitaron los teléfonos para que no llamáramos a nadie y se llevaron al jefe, al dueño. Una persona por teléfono que estaba por altavoz les instruía lo que tenían que hacer“, fue parte de lo que contó un trabajador que vivió este ataque.

Todo esto aún es parte de la investigación, ya que no se sabe si existe el delito de secuestro debido a que se desconoce si hubo una transacción económica tras el contacto con familiares del ciudadano chino.

Por otro lado, una vecina anónima señaló al matinal de Chilevisión que la llegada de Carabineros al sector demoró cerca de tres horas. Asimismo, aseguró conocer a la víctima y su esposa, destacando que “son buenas personas, ellos siempre saludan”.

Finalmente, otro testigo identificado como Andrés sostuvo que hubo al menos dos disparos: Uno de ellos al aire y otro en contra de un trabajador, quien evadió el tiro que rebotó en el portón.

De acuerdo con lo que observó, los responsables del suceso también eran extranjeros, aunque ninguno proveniente de China.

El comerciante involucrado, luego de su liberación, entregó su declaración en la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI.