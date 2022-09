“Horas horribles”: Tío de universitaria que denunció haber sido secuestrada contó que ya está con su familia

Durante la madrugada de este miércoles fue encontrada con vida Carla Quintana, de 20 años, quien estuvo desaparecida desde la mañana del lunes, cuando se le perdió el rastro camino a su universidad en Temuco.

Lo último que se supo de ella a principio de semana fue que envió un mensaje por WhatsApp a una compañera de clases en la Universidad Santo Tomás diciendo que un individuo la estaba siguiendo. A los minutos dejó de contestar el chat.

Tras jornadas de angustia y preocupación de su familia, la universitaria apareció pasadas las 00:00 horas de este miércoles, cuando fue divisada por Carabineros de la 7ª comisaría de Villarrica. Desdela Fiscalía de La Araucanía confirmaron que la joven aseguró haber sido secuestrada y retenida contra su voluntad. Posteriormente fue derivada a un centro asistencial a constatar lesiones.

Luis Zurita, tío de la estudiante, contó a CHV Noticias que “Carlita está bien dentro de lo que se puede, descansando en su casa con su papá y mamá”.

“Estamos a la espera de los resultados de la investigación. Sabemos es un camino muy difícil, pero que se tiene que hacer”, agregó sobre el procedimiento que ya está en curso y que encabeza personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Si bien hasta el momento se desoncen los detalles de si habría escapado o habría sido liberada, el familiar contó que “llegó por sus propios medios a la comisaría, ellos (carabineros) la habían visualizado también y le prestaron la ayuda correspondiente”.

Tanto la víctima del presunto secuestro como sus padres están “descansando luego de horas horribles, en las que no se dormía, no se comía, no se descansaba. Fueron horas bastante agotadoras”.

“Carlita no se encuentra en condiciones de dar una declaración, no queremos presionarle haciéndole preguntas. Sólo queremos que ella descanse y se sienta tranquila, que sepa que puede estar con la familia”, explicó Luis, quien concluyó reflexionado que “bombardearle con pregunta sobre qué paso no es adecuado para la salud mental de ella”.

El chat

El lunes en que se le perdió la pista, Carla se comunicó a una compañera de curso a las 07:49 horas del lunes, a través de WhatsApp, que un hombre la estaba siguiendo.

“Te hablo cuando entre a la U, que hay un tipo medio raro que estoy segura que venía una cuadra atrás”, alertó.

Tras un inicial “oka” de su compañera, le envió dos nuevos mensajes, 13 minutos más tarde. No obtuvo más respuestas.