Querían robar la bóveda: Robo frustrado afectó a sucursal de BancoEstado en el centro de Santiago

Un robo frustrado afectó a una sucursal de Banco Estado durante la noche de este sábado 28 de octubre en la comuna de Santiago., específicamente en la avenida Brasil #50, intersección con calle Erasmo Escala.

Los delincuentes entraron a la fuerza al banco, por el techo, provocando diferentes daños materiales a la infraestructura a través del método oxicorte, aunque no consiguieron abrir la bóveda del recinto bancario.

“Personal del banco indica que no hubo sustracción de especies“, fue como Carabineros dio a conocer que no se habían reportado pérdidas desde la gran caja fuerte a la que, finalmente, los sujetos no consiguieron acceder.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán Rodrigo Avello, oficial de Ronda Prefectura Santiago Central indicó: “Se recibe un llamado telefónico de la Central de Monitoreo de Banco Estado, señalando que habían perdido señal de luz y de telefonía IP con respecto a la sucursal ubicada en avenida Brasil #50, comuna de Santiago”.

“Personal policial concurre hasta esta sucursal y en compañía de un vigilante ingresan a las dependencias, percatándose de que existía un fuerte olor a el típico oxicorte“, agregó.

“En el sector de bodegas se encontraron elementos abandonados que corresponden a un cilindro de gas, con daños en la puerta de la bóveda de la sucursal del banco (…) Se habrían dado a la fuga del lugar, por lo que no hay detenidos“, cerró.

Cabe destacar que el Ministerio Público instruyó la pericia de cámaras del sector y el trabajo del departamento OS9 de Carabineros para recabar los antecedentes que permitan dar con los sospechosos.

