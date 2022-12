Familia denuncia que cabo de la Armada fue secuestrado en Ecuador: Pidieron 100 mil dólares para su rescate

Una familia oriunda de Concepción denuncia que un cabo primero de la Armada de Chile fue secuestrado en Ecuador.

La presunta víctima es Luis Toledo Cruces, quien hace 1 año se fue a vivir a dicho país junto a su esposa, mujer que interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado ecuatoriana.

“Siendo las 21:00 horas, en circunstancias que llegaba a mi domicilio (…) me percato que mi esposo Luis Isaac Toledo Cruces (…) no se encontraba. Marqué su número telefónico (…) y estaba apagado”, se lee en el documento al que tuvo acceso CHV Noticias.

“Inmediatamente salí a buscarlo, no encontrándolo. Me preocupé mucho y en ese momento llamé a la Policía Nacional. No se hicieron presente. A las 00:00 horas recibí un mensaje vía WhatsApp de parte de una persona que no se identificó, diciéndome que mi esposo tenía un serio problema y que quería saber si lo voy a ayudar”, continúa.

“Acto seguido, me enviaron una fotografía de mi esposo, que estaba amarrado de pies y manos y le habían cortado un dedo, pidiéndome la cantidad de U$100.000 dólares, contestándoles que no tenía dinero, indicándome uno de estos individuos que lo iban a matar”, detalla.

En conversación con nuestro medio, Scarlett, hermana de Toledo, contó que recibió una llamada a las 4 de la mañana, la cual no contestó porque pertenecía a un número desconocido.

“En la mañana veo llegar a mi mamá con mi cuñada llorando, diciéndome que a mi hermano lo habían secuestrado”, comentó.

Durante horas de la mañana, la familia acudió a la PDI, pero no obtuvieron respuesta y fueron derivados a la embajada de Ecuador. Continuaron insistiendo con la policía y finalmente se pusieron en contacto con la Interpol.

“Por favor, que nos ayuden”

En contacto con CHV Noticias por PlutoTv, Camila, otra de las familiares, hizo un llamado de ayuda a todas las autoridades en Ecuador.

“Por favor, que en Ecuador nos ayuden las autoridades, que no tomen el caso a la ligera, aunque yo sé que para ellos es algo normal, porque nos dijeron… para nosotros no es normal”, expresó.

Además, también contó que Toledo tenía ganas de volver a nuestro país para retomar sus labores en la Armada.

Armada confirmó desaparición

Por su parte, desde la Armada chilena confirmaron que se “tomó conocimiento de la lamentable desaparición de un Cabo Primero de la Institución que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, haciendo uso de un permiso especial, sin goce de remuneraciones, desde enero del 2022″.

“La Armada de Chile a través de los canales oficiales ha activado los protocolos para ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido y queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que afecta a un integrante de la Armada de Chile y a su familia”, agregaron.