Revelan antecedentes claves en caso Ronald Ojeda: Segundo secuestrador tenía orden de detención

El crimen del ex teniente Ronald Ojeda es considerado inédito en Chile por la forma en que actuaron los tres hombres encargados de secuestrarlo.

Los tres miembros de la banda ya estarían identificados: uno es Ángel C., de 17 años y único detenido hasta ahora. El segundo sería Walter Rodríguez Pérez, de 28 años y miembro del Tren de Aragua. La identidad del tercero aún no se ha revelado, pero ambos fueron formalizados en ausencia.

“Participan directamente en el secuestro dentro del edificio en el departamento de la víctima. Las órdenes están liberadas por el tribunal competente y, por lo tanto, estamos a la espera de que se puedan ejecutar”, declaró Héctor Barros, Fiscal Jefe Ecom Metropolitano.

Uno de los autores vinculado con al menos tres secuestros

Aunque modus operandi es novedoso, Rodríguez, de nacionalidad venezolana, ya es conocido para la justicia chilena, pues sobre él ya pesaba una orden de detención por un secuestro.

En esa línea, se cree que estaría involucrado en al menos tres: uno de ellos es el secuestro y homicidio de tres personas encontradas en un túnel en Curacaví. La policía cree que Walter ya estaría fuera de Chile.

“En esta causa hemos estado realizando una serie de diligencias que están destinadas precisamente a establecer la participación de cada uno de los imputados, con las complejidades que eso significa, en un contexto de criminalidad trasnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua, en este caso”. manifestó Barros.

Menor de 17 años quedó con internación provisoria

Cerca del mediodía de este lunes, la PDI logró dar con un segundo auto que habría participado del secuestro. Se trata de un Chevrolet blanco que llegó a un estacionamiento privado en San Miguel el mismo día del secuestro.

A esa hora también era formalizado de manera presencial el único detenido por este crimen: Angel, el menor de 17 años de nacionalidad venezolana, quien entró de manera ilegal y no cuenta con RUT registrado en Chile.

Dice haber trabajado como delivery y habría participado del secuestro en tareas de vigilancia y traslado de la víctima. “Quedó en internación provisoria decretada por el tribunal, quien dio por establecido concretamente la participación de él en el delito de secuestro con homicidio”, informó el Fiscal Jefe.

Familia espera resultados de ADN

Las pericias dactilares con las que se confirmó la identidad del ex militar no han sido suficiente para la familia, que está a la espera de los resultados de ADN. Su abogado anunció una querella para todos quienes resulten responsables por el crimen de Ojeda, quien murió por asfixia y no presentaba impactos de bala.

