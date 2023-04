Ataques armados Calama: Suspenden clases y confirman segundo fallecido tras balaceras

Dos ataques armados se registraron durante la noche del martes en Calama, en la Región de Antofagasta. El primero de ellos ocurrió a eso de las 22:00 horas en las afueras de la 1° comisaría de dicha ciudad -ubicada en calle Granaderos- donde dos personas resultaron lesionadas a bala.

Una víctima corresponde a una mujer de nacionalidad venezolana, quien acudió al recinto para realizar una denuncia por el robo de un teléfono, mientras que el segundo herido es un chileno que sufrió el roce de una bala en su cabeza.

Momentos después, otra ráfaga de disparos ocurrió en el terminal de buses, donde tres personas recibieron diversos disparos y uno de ellos falleció en el lugar. Todos son de nacionalidad venezolana y aún se investiga su condición migratoria en el país.

Cristián Aliaga, fiscal jefe de Calama, indicó que ambos ataques estarían vinculados, es decir, los disparos habrían sido realizados desde el mismo vehículo color blanco que fue identificado por testigos.

Aunque cabe mencionar que la identidad de los autores de los disparos aún no ha sido esclarecida.

Por otro lado, desde Carabineros indicaron que los motivos detrás de las balaceras siguen siendo indagados, confirmando además que no hay funcionarios lesionados.

Desde el municipio informaron la suspensión de las clases para este miércoles 19, aunque el alcalde Eliecer Chamorro apuntó a que las colaciones estarán disponibles para los alumnos que lo requieran.

“Más que como alcalde, sino como padre, si no quiere enviar a su hijo (al colegio) no lo haga. Yo no lo haré. Esta situación es grave”, dijo la autoridad.

Por otro lado, el jefe comunal manifestó que “esta no es una cuestión de colores políticos, se acabó eso. Aquí están matando gente, entonces si no somos duros desde un inicio, si no vamos a respaldar con más recursos extraordinarios a este territorio que es estratégico para el país, es bien relevante lo que está sucediendo”.

Finalmente, se confirmó que hay un segundo fallecido vinculado a estas balaceras. Preliminarmente, el propio alcalde de Calama declaró a Contigo en la Mañana que éste corresponde a uno de los autores del ataque.