“Qué injusticia, hermano”: Revelan tensa y breve intervención de Pailita durante su control de detención

Durante la madrugada de este lunes, Pailita fue detenido en pleno Barrio Bellavista luego que carabineros le cursara una infracción por circular sin la placa patente de su automóvil. Ante esto, el cantante cuyo nombre real es Carlos Raín Pailacheo debió enfrentar un control de detención en el Centro de Justicia de Santiago, quedando con las medidas de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas, es decir, a los carabineros involucrados en el hecho. Al final de la instancia judicial, el joven protagonizó un tenso momento con sus abogados: “Disculpe, fiscal, ¿nosotros no podemos hablar, no tenemos voz pa’?… Qué injusticia, hermano. Si dicen que tienen videos por qué no los muestran”, indicó el artista. En ese contexto, los representantes de Raín le explicaron que no correspondía la instancia para hablar.