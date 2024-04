Mujer desapareció tras visitar iglesia en Viña: Hijos sospechan de auto gris y sujeto que “la celaba”

El último rastro que se tiene de Teresita Aravena Muñoz se remonta al pasado jueves 28 de marzo, cuando según relataron sus hijos, emprendió rumbo a una iglesia ubicada en la población Gómez Carreño de Viña del Mar.

Este trayecto que realizaba frecuentemente desde hace tres años ocurrió por última vez a las 19:00, al salir de su casa ubicada en el sector de Reñaca Bajo. Transcurridas al menos tres horas, su familia comenzó a preocuparse al no tener noticias de su regreso ni de su paradero.

De acuerdo con la explicación de los hijos de la mujer de 57 años, tenían la esperanza de que se hubiese quedado rezando hasta más tarde o estuviese refugiada en la casa de algún conocido en Valparaíso.

Sin embargo, a varios días de su desaparición, ahora piden ayuda con desesperación para la búsqueda de su madre.

Quién es Teresita Aravena

En conversación con Contigo en la Mañana, Lautaro y Amoris, hijos de la mujer, entregaron antecedentes sobre ella y sus rutinas, asegurando que al único lugar al que salía recurrentemente era la iglesia.

Pero no sólo eso, sino que además tenía problemas a la vista y no tenía celular. “Tenía uno pero se le echó a perder hace poco; intentamos comprarle otro, pero de repente pasó esto”, explicó Lautaro, enfatizando que es primera vez que sucede algo así con ella.

Repasando sus últimos pasos, Amoris indicó que esa tarde su mamá “salió de su dormitorio, se bañó e hizo lo que hace normalmente, y dijo ‘voy a la iglesia’. Andaba vestida de negro, llevaba su mochila grande y se despidió“.

Con la finalidad de ratificar lo anterior, Lautaro acudió a la iglesia y preguntó si es que habían visto a su mamá ese día. “Me dijeron que sí la ubicaban por la foto que les mostré, que sí fue; dijeron que estuvo un rato y salió rumbo al paradero, y ahí perdieron el rastro”.

Las sospechas de familia de Teresita Aravena

Dentro de las sospechas que mantienen sus familiares, apuntan a un presunto auto gris que anteriormente la había abordado en el sector.

“No sabemos qué modelo de auto era, pero le intentaba decir a mi mamá que se subiera, que la acompañara, que la iba a dejar (…) Había andado tiempo atrás por esos sectores, preguntando cosas que no debía preguntar, ofreciéndose para llevarla a su casa”, explicó el hijo de Teresita.

Además, Amoris sostuvo que su madre fue quien le confesó este episodio, aseverando que ocurrió al menos dos veces. Pero, según la joven, su mamá se convenció de que pudo haber imaginado la persecución.

Entre otros antecedentes, Lautaro expuso que ha recibido una serie de mensajes extraños de personas que supuestamente vieron a su mamá. Y de ellos, el más creíble -para él y su familia- fue una alerta que le envió un vecino, quien le dijo que la vio cerca de una garita de colectivos la noche del jueves.

Dato clave

Finalmente, en cuanto a este mensajes, el joven explicó que Teresita fue vista a eso de las 23:00 horas en compañía de un hombre.

“Pensamos que puede ser el que siempre la va a dejar al paradero cuando salía de la iglesia. Lo describieron como bajito, que usaba gorro tipo boina y que tenía el pelo con hartas canas“, explicó.

“Sabíamos que había un caballero que acompañaba a mi mamá, era bien amable. Pero de repente él se molestaba por cosas que no debería, porque no era su pareja, no era nada”, agregó Lautaro.

Se trataría de un sujeto conocido como “hermano Harry” y que viviría en Gómez Carreño.

“Mi mamá hablaba bien de él, lo único es que tenía actitudes raras, como que se propasaba un poco. Le daba ataques de celos. Se supone que estaba enfermo, desde el martes (26 de marzo) que no se ve en la iglesia y eso más me lleva a sospechar”, complementó.

