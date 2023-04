“¡Mira la embarrada que te mandaste!”: El testimonio clave de madre del detenido por macabro crimen en Maipú

Era la mañana del lunes cuando vecinos alertaron sobre el hallazgo de restos humanos en plena vía pública de Maipú, dando así el primer paso que permitiría develar el macabro crimen que dejó a su presunto autor en prisión preventiva.

Se trata de Renato Barraza, de 19 años, quien el martes fue formalizado por el delito de homicidio calificado con ensañamiento. Asimismo, como antecedente de lo ocurrido, en la audiencia se dio a conocer que el único vinculado al caso sería hijastro de la víctima de 61 años.

Por su parte, la madre del imputado, Marcela Carabantes, fue clave en esclarecer la dinámica de los hechos y el motivo que había dado pie a este fatal desenlace.

Testimonio clave

En su declaración a la PDI, la mujer señaló que a eso de las 10 de la noche del sábado se encontraba compartiendo unas cervezas junto a su pareja, David Cornejo, en el living de su casa. Todo esto mientras Renato se encontraba en su dormitorio.

De acuerdo con su relato recogido por LUN, en ese contexto se inició una violenta pelea que culminó con la intervención del joven.

“De la nada (David) empezó a insultarme y a pegarme. Le grité a mi hijo que viniera a ayudarme. Él se abalanzó sobre David gritando que no dejaría que nadie viniera a pegarme. Le hizo una llave, lo tiró al suelo y lo asfixió“, contó Carabantes.

Posteriormente, dijo, “traté de ayudarlo, de hacerlo reaccionar, pero ya estaba muerto”.

“Ahí le grité a Renato: ‘¡Mira la embarrada que te mandaste, lo mataste! ¡Si no era para tanto!’“. “El domingo le pregunté a mi hijo qué íbamos a hacer y me dijo que no me preocupara. Que él se haría cargo“, añadió.

Continuando con su declaración, Carabantes manifestó que “yo estaba en shock. En la noche mi hijo entró y me dijo que ya estaba todo listo“.

Dicha versión, en cuanto a los hechos de violencia intrafamiliar mencionados, habría sido ratificada por vecinos, quienes señalaron a Fiscalía que Renato ya había alertado que “su padrastro golpeaba a su madre constantemente”.

Finalmente, cabe mencionar que tras la llegada de la policía por el hallazgo de los restos al interior de un bolso, la propia madre del imputado se habría acercado a las autoridades correspondientes para confesar lo sucedido.