Tienda de Arturo Vidal en Coquimbo sufre ola de robos a días de inauguración: “Estamos cansados”

Un verdadero calvario estaría viviendo la tienda de Arturo Vidal “King Miami Outlet”, la que fue inaugurada el pasado 3 de noviembre en pleno centro de Coquimbo.

Y es que a menos de dos semanas de su inauguración, el local especializado en ropa deportiva ha sido víctima de la delincuencia y a la fecha reporta tres robos.

“Nos hemos encontrado con la desilusión de una delincuencia desatada. Muchas personas andan robando. En todo Chile está pasando esto, pero creo que acá es mucho”, dijo un representante de la familia Vidal al Diario La Región, quien prefirió ocultar su nombre por temor a represalias.

También aseguró que han recibido “amenazas de muerte” y advirtió que, en caso de continuar en esta situación, la tienda podría cambiar de ciudad.

“Ya se hizo molesto. De verdad, estamos cansados y pensando seriamente en cambiarnos a una localidad más cercana, donde se nos garantice seguridad”, aseguran.

Carabineros afirma que no hay una denuncia formal

En diálogo con LUN, el mayor José Ramírez de la 2° Comisaría de Coquimbo aseguró que “formalmente” no han registrado ninguna denuncia vinculada a los robos o hurtos en la tienda del seleccionado nacional.

“El lunes fue personal de Carabineros y se entrevistó con la hermana de Arturo Vidal, quien informó que han sufrido tres hurtos de especies que no fueron denunciados“, explicó.

En ese sentido, Ramírez sostuvo que “mientras no nos llegue formalmente una denuncia para nosotros son supuestos. Si los hechos no son denunciados, lamentablemente no podemos hacer mucho”.

El funcionario policial detalló que los robos se tratan de los denominados “mecheros”, es decir, delincuentes que ingresan a locales para sustraer distintas especies, ocultarlas generalmente en bolsos y luego salir del recinto sin pagar ningún producto.

“Acá es ropa la que sacan y cuando son sorprendidos, no siempre, surge algún tipo de agresión hacia los guardias o amenaza verbal. Lo único que tenemos es una denuncia por amenazas“, indicó.

