Tienda de mascotas escondía casino “clandestino” en Recoleta: Incautaron 97 máquinas de juegos

Un operativo todavía en desarrollo en Recoleta derivó en el decomiso de 97 máquinas tragamonedas al interior de una tienda de mascotas, la que escondía un casino ilegal. Elda Fazzi, directora de seguridad de la Municipalidad, señaló a CHV Noticias que no había personas jugando al momento de la fiscalización y que hasta ahora no se han registrado detenidos. “Es clandestino, no tienen patente de ningún tipo”, comentó, asegurando también que los inspectores ingresaron con Carabineros porque la puerta estaba abierta, aunque al momento del hallazgo no se encontraron personas en el establecimiento.