Familia lo rastreó con GPS: Las últimas pistas del estudiante que desapareció antes de llegar a la universidad

13 días lleva desaparecido Álex Torres (20 años), quien salió desde su casa con destino a la universidad en Concepción, pero nunca llegó. El fin de semana se concentró su búsqueda en la laguna Lo Méndez, el último punto donde se rastreó la señal de su teléfono. Ésta es una de las últimas pistas vinculadas al estudiante de tercer año de Pedagogía en Inglés. “No hay nada concreto sobre la aparición de mi hijo, no se sabe dónde está”, declaró su padre. A través del GPS, la misma familia logró establecer su última posición. Para su familia, la teoría que maneja Fiscalía no se relaciona con lo que ellos plantean y prefieren ponerse en el peor escenario. “Se encantan con una teoría y la quieren seguir investigando. Aunque me duela mucho, lo mejor siempre es descartar lo peor”, dijo su hermana Nicol.