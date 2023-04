El duro análisis de Valentina Roth por caso de Nayara Vit y Rodrigo del Valle: “Que se pudra”

El pasado viernes quedó en prisión preventiva la ex pareja de Nayara Vit, Rodrigo del Valle, luego de que el tribunal aceptara las pruebas presentadas por la Fiscalía que lo vinculan en la investigación por la muerte de la modelo en 2021.

Las pruebas involucran pericias, audios y contradicciones del imputado por femicidio, quien había sostenido que la brasileña se había suicidado lanzándose del piso 12 de un edificio.

Y fue Valentina Roth quien salió a expresarse por este trágico caso que ahora abre una nueva hipótesis sobre la causa de muerte de la brasileña.

A través de una storie en su cuenta de Instagram, la influencer subió una foto del imputado sobre la que escribió: “¡No olvidar su cara!”

Luego, continuó sus descargos a través de videos, también en sus stories, donde expresó que “oigan, qué terrible lo que le pasó a la Nayara, una modelo brasilera hermosa. O sea, dos años tuvieron que esperar, la familia ahí destrozada, las amigas, los amigos, sorry si estoy hablando de ella y se enojan, pero es que el concha… este de Rodrigo del Valle que se pudra, asesino, maldito y súbanlo en todos lados”.

Y continuó diciendo que “yo a ella no la conozco, la veía en Top Show, pero dejó a una niña de cuatro años sola. Bueno, cuando vi esa noticia hace dos años todos siempre supimos que era él”.

“¿Y saben qué más me enoja también? Los amigos, que lo siguen apañando y que declararon como que él era inocente. Esos también son unos asesinos, ahue…”, lanzó.

Por último, la ex rostro televisivo manifestó: “Saben que me da mucha rabia porque hay amigos también que… a mí me ha pasado, un caso a mí, en particular, que amigos de estos chuche… violentos nunca me defendieron, o sea, lo defendían a él, porque quizá, no sé, le debían plata o son sus amigos. Siempre cubriéndolos, son unos conche… todos esos hue…, en serio, no pueden ser así”.

“Yo si veo algo, aunque sea mi amigo, voy donde los Carabineros y cagó, o sea, chao, lo corto. ¿Ustedes no piensan así? Dejen de encubrir asesinos y maltratadores. No, está pésimo”, concluyó Valentina Roth.