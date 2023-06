Habla víctima de ex carabinero que se fugó de comisaría en Valdivia: “Conciliar el sueño es imposible”

Con alerta nacional buscan a Luis Antonio Mancilla Garrido, un ex sargento de Carabineros que se fugó desde una comisaría de Valdivia. En noviembre de 2020, Mancilla le prendió fuego al vehículo que se encontraba al interior de la casa en que su ex pareja y sus hijos estaban durmiendo. Por esta razón, el ex uniformado fue detenido en calidad de imputado por los delitos de parricidio, homicidio y femicidio frustrado. En conversación con CHV Noticias, la víctima Yanet León aseguró que “conciliar el sueño es imposible y tener la tranquilidad de dejar a mis hijos al colegio”.