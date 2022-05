“Nada te protege”: Los crudos testimonios de víctimas que acusan amenazas de delincuentes para que no declaren

Un verdadero tormento es el que vivió un chofer de aplicación en enero del 2020, luego de que fuera secuestrado por un delincuente que se hizo pasar por pasajero y posteriormente se hiciera pasar por él para seguir recogiendo gente.

Pero no es todo, ya que el individuo, pese a ser atrapado, lo amenazaba desde la cárcel con que no se fuera a presentar al juicio oral, llamándolo en más de una ocasión para convencerlo. Situación que fue contada en un reportaje de CHV Noticias.

Esta situación fue abordada en el matinal Contigo en la Mañana, donde diversas personas llamaron al programa asegurando que vivieron situaciones similares a las del conductor, contando sus dramáticos testimonios.

Estos son algunos de los comentarios.

Roberto

El primero en llamar fue Roberto, quien afirmó haber sido víctima de un robo en su vehículo afuera de casa. Tras varios minutos, finalmente terminaron llevándose detenido al antisocial, aunque empezaría la pesadilla.

“Llegó la familia a la Comisaría y después me amenazaron. Primero fue con buenas palabras, diciéndome que me pagaban todos los daños y que ‘no hiciera más atados’. Yo les dije que iba a seguirá delante y ahí empezaron las amenazas de sus familiares y amigos”, describió.

“Nosotros vivíamos a cuatro cuadras y yo no tenía idea. Al final no fui. Tenía que ir a ratificar y no fui por mi seguridad y la de mi familia. Desistí porque uno se tiene inseguro, nada te protege”, agregó.

Giovanni

Un caso muy parecido al del reportaje fue el que vivió Giovanni, hombre que se desempeñaba como repartidor de licores y que sufrió un asalto hace 10 años.

El principal autor del delito fue condenado a prisión preventiva, pero en la previa del juicio oral lo llamó desde el recinto penal y le indicó saber todos sus datos personales, incluyendo dirección del hogar y del trabajo.

Faltaba como un mes para el juicio oral y me pidió que no me presentara porque él arriesgaba muchos años. Le expliqué esto al fiscal y él me dijo ‘no digas nada de esto porque va a hacer todo más engorroso, ya arriesga hartos años, mejor dejémoslo así no más”.

“En el juicio oral hice caso omiso y lo conté al juez mirándolo a la cara. Al final al tipo le dieron 13 años por distintas causas”, añadió.

Katherine

Otra persona que llamó fue Katherine, quien relató lo sucedido con su madre en Puente Alto, víctima del robo de un a bicicleta.

Tras detener al ladrón, sostuvo que cercanos al antisocial se encargaron de recopilar toda la información de la familia. “Tenían todos los datos, todo de ella. Ella quedó en shock y no supo que hacer”, dijo.

“En el juicio quedó llorando y fue terrible. Me dijo que no se iba a presentar nunca más. Esta muy asustada. Es inhumano. Horrible”, expresó.