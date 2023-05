Conductor amenazó con arma de fuego a otro automovilista en La Ligua tras ser increpado por mala maniobra

Este fin de semana circuló a través de redes sociales un impactante video que muestra cómo un conductor fue amenazado con un arma de fuego por otro hombre al volante.

El hecho se produjo la tarde del viernes pasado en el centro de La Ligua, en la región de Valparaíso, luego que ambos protagonizaran una discusión vial a raíz de una mala maniobra realizada por uno de ellos.

Esta habría sido un adelanto por la pista derecha, el cual motivó a la víctima a interpelar al otro conductor, reprochándole que no correspondía realizar tal acción.

Sin embargo, el sujeto no reaccionó de buena manera al mensaje y sacó un arma de fuego, golpeó la puerta del vehículo y luego procedió a amenazarlo. “¿Me conocí o no me conocí?”, se le oye decir en el registro.

Al respecto, el delegado presidencial de Petorca, Luis Soto, aseguró estar al tanto del hecho y manifestó que tomaron contacto con las policías para denunciarlo. “No sabemos si (el arma) es de fogueo o si es un arma real, un arma de fuego”, fue parte de lo que dijo en una declaración.

“Como Delegación Presidencial no vamos a permitir este tipo de incivilidades, por lo tanto, todos los antecedentes están en manos tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros“, señaló la autoridad.

Mira el video a continuación: