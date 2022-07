Contigo en la Mañana emitirá entrevista exclusiva con Viera Rivera

Este jueves el matinal Contigo en la Mañana transmitirá una entrevista exclusiva realizada por Julio César Rodríguez con la ciudadana chilena Viera Rivera Salazar, quien denunció que estuvo secuestrada y que fue agredida física y psicológicamente durante cuatro años junto a su hija en Perú.

Durante la entrevista, Viera revelará los detalles que vivió mientras estuvo en cautiverio y las razones que llevaron a su marido, Giorgio Rivera, y a sus suegros a privarla de libertad.

En dicho testimonio se evidenciarán los abusos que sufrió, los golpes, los insultos y el dramático encierro de los que fue víctima.

“Todos los días que yo me levantaba y decía que yo no quería estar ahí, me quería ir. Yo cerraba la puerta y ponía seguro, pero él quería seguir agrediéndome, estaba atrapada no encontraba la forma de salir”, es solamente parte de lo que dijo.

El caso se reveló el pasado 19 de mayo luego de una serie de sucesos que motivaron una investigación de parte de la justicia peruana. Entre ellos, está que Viera se golpeara la cabeza en un baño tras un supuesto desmayo.

En medio de su estadía en el vecino país, la chilena se convirtió en madre y estuvo luchando por tener la tutoría legal de su hija para traérsela a Chile, algo que incomodó a su marido y al resto de su familia.

La entrevista completa de Viera Rivera se podrá ver en la edición de este jueves 7 de julio de Contigo en la Mañana.