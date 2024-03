Captan violento actuar de comerciante ambulante que atacó con electroshock a guardias en Las Condes

Guardias municipales de Las Condes fueron atacados con electroshock durante una fiscalización que se realizó el pasado viernes 22 de marzo.

El operativo ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando una de las vendedoras ambulantes utilizó el electroshock para amenazar a los funcionarios y así evitar que le quitaran los productos que vendía junto a otros comerciantes en Escuela Militar.

El video del ataque

Todo quedó registrado en las cámaras corporales de los funcionarios, donde se puede ver cómo fueron amedrentados por comerciantes.

Por su parte, la alcaldesa de la comuna, Daniela Peñaloza, declaró a CHV Noticias que “es muy preocupante porque esta situación no es al azar”.

“Lo que ha visto el comercio ambulante es que se ha intensificado nuestro protocolo y estrategia de fiscalización en 2023 y en estos tres meses del 2024″, continuó.

En esa línea, reconoció que “cuando llegan nuestros inspectores municipales muy temprano en la mañana, porque la idea es que no se logren instalar, ellos están reaccionando con armas, no letales, para evitar este control y el decomiso, pero nuestros inspectores no tienen ninguna herramienta de autodefensa”.

