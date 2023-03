Violento asalto armado a conductor en Maipú terminó con dos casas chocadas

Dos viviendas resultaron chocadas por delincuentes que, solo segundos antes, protagonizaron el robo de un vehículo en el pasaje Barros Arana de Maipú. La víctima del atraco iba saliendo de su hogar cuando fue interceptado por al menos seis delincuentes armados que se dieron a la fuga en el auto sustraído. Durante su huida, los antisociales impactaron una primera vivienda y derribaron su reja, pero momentos después chocaron una segunda casa y provocaron el mismo resultado. De forma preliminar, no habría personas lesionadas y se iniciaron las pericias para dar con el paradero de los responsables. “Necesitamos que nos ayuden, porque tenemos que vivir tranquilos. Hace 3 o 4 años atrás, Maipú no era así y lo que hoy se está viendo no se entiende, los vecinos estamos asustados“, dijo a CHV Noticias el dueño de uno de los domicilios afectados.