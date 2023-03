Viuda de carabinero atropellado en Concepción criticó al pdte. Boric: “No ha sido capaz de venir y dar la cara”

Durante este martes, ha causado conmoción el fallecimiento del carabinero atropellado en Concepción. Y ha sido la propia viuda de Álex Salazar quien se ha manifestado acerca de la situación y ha abordado el dolor familiar tras la muerte del cabo primero. En ese sentido, hizo una crítica al gobierno del presidente Boric por no entregar respaldo a Carabineros y cuestionó la actitud del propio mandatario por no aparecer para acompañar a la familia en el decaimiento. “El presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara”, expresó.