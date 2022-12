Paramédicos vuelcan camilla de mujer de 92 años tras alta médica: Hospital afirma que fue por el “terreno irregular”

Un lamentable hecho se registró el pasado 13 de diciembre en la comuna de Maipú. Ernestina de las Mercedes Vega, de 92 años, fue trasladada a su domicilio en ambulancia tras recibir el alta médica por COVID-19. Cuando los paramédicos la iban a ingresar a su domicilio, volcaron la camilla en que se trasladaba y la mujer terminó en el suelo.

Frente a esta situación, su nieta, Isabel Bermúdez (46), envió a nuestro Carazonticias la denuncia y conversó con CHV Noticias acerca de la situación que hasta estos momentos mantiene a la adulta mayor internada, nuevamente, en el Hospital El Carmen, con un diagnóstico de demencia senil.

“Mi mamá feliz porque le dieron el alta a mi abuelita y se le cae a los camilleros, de boca. Cayó al suelo como ‘cuerpo muerto’. Se pegó en su cara y la tuvieron que llevar inconsciente, de vuelta al hospital”, dijo la mujer.

Asimismo, añadió que “me dicen que se puede apreciar en el video que uno de los auxiliares ingresa a la casa para ver si estaba despejado, la camilla salió volando desde arriba porque al parecer no estaba quien la debía recibir”, agregó.

Ernestina estuvo hospitalizada desde el 16 de noviembre después de contagiarse por COVID-19, lo que desencadenó una pulmonía. Sin embargo, a pesar de la trombosis que posee en la piernas, no tenía otro diagnostico. Por ello, le dieron el alta.

Una vez ingresada por la caída, la doctora que atendió a su familia le mencionó a uno de los nietos de la mujer que quedó con un “corte en la frente y un hematoma en la pierna”. La información se la tuvo que entregar a él, ya que su madre (60), hija de la adulta mayor, también fue internada por convulsionar producto de la situación.

Para Isabel esto no es normal, no entiende que “ayer la doctora se dignó a dar un diagnóstico como a las ocho de tarde, se lo dio al hijo de la persona con infarto por sus problemas cardiacos, un lolo de veinte y tantos años que no entiende mucho”.

“Le dice: la abuelita tuvo un corte en la frente y un hematoma en la pierna, lo que bajo ningún punto de vista se puede aceptar como diagnóstico para una persona de esa edad“, agregó.

Diagnóstico de demencia senil

Luego, otro de los nietos de la abuela fue a visitarla a las inmediaciones del centro de salud en el que se encuentra, quien la grabó tras sorprenderse de forma negativa por su estado. En el registro se aprecia a la mujer desorientada, sin comprender lo que sucede.

“Mi hermano procedió ayer, llegó tarde al hospital y tuvo la suerte de verla. Pese a lo dopada que la tenían, se quejaba mucho del dolor, decía que le dolía mucho el trasero, pedía ayuda”, comentó Isabel.

El nuevo diagnóstico que le entregaron al hombre fue que su abuela tiene demencia senil. Para su nieta “bajo ningún punto de vista es verdad, porque tengo videos en los que mi abuelita reconoce absolutamente a todos. El Hospital El Carmen está tapando esto. Como familia estamos devastados”.

En la mis línea, argumentó que posee un registro de “hace dos semanas donde nombraba a todos sus hijos y pedía regalos de Navidad. Tengo la suerte de tener una amiga médico y ella me explicaba que lo mas probable es que en el video ella estuviera alterada metabólicamente por la edad o por los medicamentos. La demencia senil no se gatilla de un día para otro“.

Ante todas las dudas que surgen respecto a estos sucesos, la familia quiso poner un reclamo en el hospital, pero debían hacerlo con la ayuda de un/a asistente social, quien por el horario no se encontraba en el lugar. De igual forma pusieron una denuncia en Carabineros.

Durante esta jornada de jueves, la familia de la mujer comentó que “el médico dio un diagnóstico leve: tiene solo los puntos en la cabeza, y tiene pendiente de realizar el TAC a la cabeza y los huesos“. De todas maneras continúan sus inquietudes, ya que “lo más extraño es que no dejaron que la vieran, el video es la última imagen que tenemos de mi abuelita”.

“El diagnóstico del golpe leve lo determina un doctor. ¿Cómo confío yo en la palabra del médico de turno? Necesito exámenes, resultados, escáneres , resonancias magnéticas. Es una negligencia del hospital“, sentenció Isabel.

Respuesta del Hospital El Carmen

Durante esta tarde, desde la Dirección del Hospital El Carmen Dr. Valentín Ferrada se emitió un comunicado refiriéndose a los hechos.

“Pasadas las 18 horas del día 14 de diciembre de 2022, la Dirección del Hospital El Carmen Dr. Valentín Ferrada toma conocimiento del lamentable hecho ocurrido en el exterior del domicilio de una paciente de sexo femenino de 92 años, quien fue trasladada en ambulancia hacia su hogar la tarde de ayer“, se lee primero.

“Al momento de ser bajada de la ambulancia y producto del terreno irregular, la camilla en que era trasladada se desestabiliza y la paciente sufre una caída, accidente por el cual es nuevamente trasladada al Servicio de Urgencia Adulto de nuestro Hospital”, continúa.

Lo anterior para prestarle la debida atención y realizar una serie de exámenes que descartaron lesiones de gravedad, “encontrándose en buenas condiciones generales, bajo observación para ser prontamente trasladada al Servicio de Geriatría“, complementan.

“Por políticas del Hospital, el lamentable incidente fue inmediatamente reportado al Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, que inició una investigación que permitirá tomar las medidas administrativas correspondientes a la magnitud del evento”, terminó.

Lee el comunicado aquí: